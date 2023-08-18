Байден сказав про наслідки війни в Україні для Тайваню і додав, що «Росія вже програла»

Президент США Джо Байден провів паралелі між повномасштабним російським вторгненням в Україну і ситуацією навколо Тайваню, повідомляє CNN. Про це американський лідер говорив 18 серпня після тристоронньої зустрічі з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Назвавши версію російського президента Володимира Путіна щодо причин вторгнення «смішною», Байден сказав: «Уявіть, якби ми нічого не зробили... Якби ми стояли на місці, яку заяву це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?»

Президент США відзначив, що «Росія вже програла».

«Вона не може досягти своєї початкової мети, яку заявляла. Це неможливо», – наголосив Байден. Він також повторив тезу про те, що російське повномасштабне вторгнення – це «не тільки європейська проблема; такого вторгнення не було з часів Другої світової війни».

Президент США Джо Байден пропонує Конгресу надати Україні понад 13 мільярдів доларів екстреної допомоги, повідомило минулого тижня агентство Associated Press із посиланням на неназване джерело, знайоме з питанням, але не уповноважене говорити офіційно.