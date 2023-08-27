Зеленський вважає, що договір із США щодо гарантій безпеки має бути схожим на «ізраїльську модель»

Двосторонній договір із США щодо гарантій безпеки для України має бути схожим на «ізраїльську модель», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Там (у договорах про гарантії безпеки – ред.) повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки – меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, із Британією – сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але (мають – ред.) фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що договір зі США «може бути схожий на ізраїльську модель гарантій безпеки від американців».

«Зі США у нас, напевно, буде саме така модель – «ізраїльська», там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог», – пояснив він.

Президент запевнив, що у разі зміни президента у США договір продовжуватиме діяти, оскільки документ має бути обов’язково ратифікований Конгресом, а в європейських країнах – їхніми парламентами.

Зеленський додав, що «Україна не відмовляється від НАТО, а гарантії безпеки діятимуть на шляху України до Альянсу».

24 серпня Зеленський після переговорів з португальським президентом Марселу Ребелу де Созою заявив, що Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України.