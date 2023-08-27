Уже зрозуміло, що Путін не окупує Україну так, як хотів – Зеленський

Росія наразі «вже не зможе окупувати Україну так, як прагнула цього перед повномасштабним вторгненням», зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«Уже зрозуміло, що він (президент РФ Володимир Путін – ред.) нас не окупує так, як він хотів. Ми це зробили, це вже велика перемога людей», – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що «Україна програла б цю війну, якби люди не були впевнені, що вони спроможні перемогти».

Водночас на питання, чи повинна війна перейти на територію Росії, глава держави відповів: «Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимось самі».

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів.