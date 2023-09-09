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У Сімферополі палає військова частина: окупанти кажуть про «звичайне побутове загоряння»

Пожежа на Керченському мосту на світанку в Керченській протоці. Україна, окупований Крим, 8 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

На території однієї з військових частин в окупованому Сімферополі спалахнула пожежа, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами радника російського голови Криму Олега Крючкова, нібито сталось «звичайне побутове загоряння».

«Працюють два пожежні автомобілі. Пожежу локалізовано», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Місцеві телеграм-канали публікують відео події. Вони також стверджують, що перед загорянням було чути «бавовну».

Редакція Радіо Свобода не може перевірити дану інформацію з незалежних джерел в умовах окупації.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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Чи є вихідці з України серед командирів російських кораблів?

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