РФ розгорнула в Криму додаткову станцію для запуску дронів-камікадзе по Україні – Гуменюк

Росія розгорнула в окупованому Криму додаткову станцію для запуску дронів-камікадзе Shahed-136/131, частково налагодивши власне виробництво цих БПЛА, заявила 8 вересня в ефірі українського телемарафону речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Очевидно, що Росія вже налагодила якусь частину виробництва безпілотників, оскільки зафіксовано навіть відповідне російське маркування на них. Також ми бачимо, що є активність вантажних бортів, що перелітають у напрямку Тегеран-Москва та Тегеран-Сімферополь», – заявила Гуменюк.

За її словами, розгортання нового табору для пусків дронів-камікадзе по території України пов’язане з пошуком військовими РФ нової тактики обходу української ППО.

«Очевидно, що вони мають необхідність, щоб рух дронів був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти системи ППО. На жаль, вони не роблять висновків із минулого, коли вони вже розгортали подібні бази на території тимчасово окупованого Криму, і ця історія була сумною», – додала Гуменюк.

Про те, де саме було розгорнуто додатковий табір у Криму, Гуменюк не уточнила.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що у Криму російські війська використовують полігон «Чауда» для запуску іранських безпілотників Shahed-136/131 по Україні. При цьому відомостей про те, чи присутні там іранські інструктори, щоб сприяти російським військовим при запусках дронів, поки немає.

Докладніша інформація про полігон «Чауда» є на інтерактивній карті військових об’єктів РФ у Криму, створеній журналістами проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.