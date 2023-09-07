У Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД

В окупованому Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на дані сервісу авіаперельотів Flightradar24.

Повідомляється, що транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09, прилетівши на півострів за дві години до цього. Борт прямує на південний схід і летить над Чорним морем.

Аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що у Криму російські війська використовують полігон «Чауда» для запуску іранських безпілотників Shahed-136/131 по території України. При цьому даних, чи є в Криму іранські інструктори, щоб сприяти російським військовим при запусках дронів поки немає.