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Окупаційна влада Криму заявила про два збиті над півостровом дрони

Аксьонов каже, що безпілотники збили на півночі та заході Криму

Призначений Кремлем російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що сили протиповітряної оборони у понеділок збили над півостровом два розвідувальні безпілотники.

За його словами, це сталося на півночі та заході Криму.

Перед тим місцеві Telegram-канали повідомили, що у районі Євпаторії спрацювала система ППО.

В умовах окупації перевірити інформацію з незалежних джерел не є можливим.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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