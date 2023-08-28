Окупаційна влада Криму заявила про два збиті над півостровом дрони

Призначений Кремлем російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що сили протиповітряної оборони у понеділок збили над півостровом два розвідувальні безпілотники.
За його словами, це сталося на півночі та заході Криму.
Перед тим місцеві Telegram-канали повідомили, що у районі Євпаторії спрацювала система ППО.
В умовах окупації перевірити інформацію з незалежних джерел не є можливим.
Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.
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