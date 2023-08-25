ГУР заявляє про «паніку» серед російських військових в Криму через повторну висадку ЗСУ

У розвідці України заявили, що російські військові у Криму панікують через повторну висадку українського десанту в західній частині півострова.

Згідно з опублікованим Головним управлінням розвідки записом, йдеться про населений пункт Новоозерне.

«У кого є квадрокоптери – дозволили підняти із узгодженням із «ракетосами», з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі – відбиваємо», – каже військовий.

Представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати проведення операції.

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Редакція Радіо Свобода не може підтвердити справжність запису, опублікованого ГУР.

Рано вранці 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.