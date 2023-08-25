У Міноборони РФ заявили про атаку 42 дронів на окупований Крим

Окупований Росією Крим вночі атакували безпілотники, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Вони оприлюднили відео, на яких чути проліт дронів у Сімферополі й низці найближчих населених пунктів.

Призначений Кремлем голова Севастополя Михайло Розвожаєв підтвердив атаку БПЛА. За його «попередніми даними», в районі мису Херсонес знищено кілька дронів над морем. «Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень цивільної інфраструктури», – заявив Развожаєв.

Тим часом, у Міноборони Росії заявили, що безпілотників літакового типу було 42, дев’ять із них нібито були знищені «внаслідок вогневого впливу», 33 – «пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши цілі».

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Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

У запуску безпілотників російське відомство звинуватило українську владу, яка ситуацію поки не коментувала.

Останніми днями українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій у Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і відбувся бій після висадки українських спецпідрозділів. Близький до російських силовиків телеграм-канал SHOT визнав бойові зіткнення на Тарханкуті. Офіційно російська сторона це не коментувала.