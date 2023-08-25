«Така сезонна квітучість буде посилюватися». В ОК «Південь» прокоментували удар дронами по Криму

В оперативному командуванні «Південь», коментуючи нічний удар дронами по окупованому Криму, заявили, що українські військові вивчають роботу російської протиповітряної оборони.

«Реагуючи на їхню роботу, ми робимо висновок: де вони, скільки їх і як їм протидіяти… Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне – скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити», – заявила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

Коментуючи питання, щодо можливостей сил протиповітряної оборони Російської Федерації, вона зазначила, що таким чином російські війська й окупаційна влада Криму намагаються переконати місцевих, що вони здатні забезпечувати захист.

Також, за словами Гуменюк, російські сили намагаються зберегти свою техніку від атак, розосередивши її в невеликій кількості по всій території окупованого Криму.

«Вони думали, що якщо їх буде багато дрібними точками, напевно, щось збережуть, але ні. Можемо багато, можемо і по дрібних також влучати. Це говорить про те, що з кожним днем Крим до нас ближче і ближче», – пояснює Гуменюк.

За її словами, зараз атаки по Криму спрямовані більше на розуміння для тих, хто перебуває на окупованій території півострова, для самовизначення, для тих, хто ще не виїхав.

Вранці 25 серпня в Міноборони Росії заявили, що вночі окупований Крим нібито атакували 42 безпілотники. Там зазначили, що 9 дронів збили, а 33 нібито збили з курсу засобами радіоелектронної боротьби. Гуменюк не підтвердила і не заперечила кількість безпілотників, які летіли на Крим. Проте додала: «Така сезонна квітучість буде посилюватися».

Останніми днями українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій у Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і відбувся бій після висадки українських спецпідрозділів. Офіційно російська сторона це не коментувала.