Блінкен: Росія проводить «фіктивні» вибори на суверенній території України

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав так звані вибори, які Росія зараз проводить на окупованих територіях України, «фіктивними».

Так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував «фіктивні референдуми і нібито анексував українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, і через понад дев’ять років після того, як Росія заявила про анексію української Автономної Республіки Крим і Севастополя», – сказав Блінкен. Його заяву цитує сайт Держдепартаменту.

За його словами, Кремль сподівається, що «заздалегідь визначені, сфабриковані результати» посилять претензії Росії на окуповані нею частини України, «але це не більше ніж пропагандистський акт».

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10 вересня на тимчасово окупованих територіях відбудуться так звані вибори депутатів до місцевих окупаційних народних рад. Нині відбувається так зване дострокове голосування. Його проводять раніше – як пояснюють представники окупаційної влади – з міркувань безпеки. Окрім цього, так зване голосування вже відкрили для жителів з окупованих територій, які зараз перебувають на території Росії.

Служба безпеки України 1 вересня повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готує фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.

Європейський союз 1 вересня засудив наміри Росії провести так звані вибори на окупованій території України.