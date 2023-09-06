Федоров: маємо список із 3 тисяч людей, які співпрацюють з РФ під час так званих виборів в окупації

Українське керівництво склало списки з 3 тисячі людей, які взяли участь в організації так званих «виборів» та «агітації» на окупованій частині Запорізької області. Ці списки передадуть до українських спецслужб. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що це приблизно один відсоток від населення області:

«Для когось ця цифра може здатися надвеликою, але я хочу навести її в порівнянні. Усього на тимчасово окупованій території Запорізької області проживає 300 тисяч населення. Тож, коли ми говоримо, що 3 тисячі беруть участь в організації фейкового процесу, то це один відсоток, навіть менше», – каже Федоров.

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Мер Мелітополя наголосив, що здебільшого так звані «агітатори, спостерігачі та учасники виборчого процесу» були привезені з континентальної частини Росії, оскільки місцеві мешканці відмовилися брати в ньому участь. Те ж саме стосується і так званих кандидатів, зауважив він.

Зокрема, 48 із 60 так званих кандидатів від партії «Єдина Росія» не є місцевими жителями, а приїхали з Сибіру та Алтаю. Це говорить про те, каже Федоров, що російське керівництво не довіряє місцевим, з якими співпрацює.

«Якщо ми проаналізуємо всіх тих, хто є місцевими, то це люди, багатьох із яких ми не знали до повної окупації нашого міста, або це ті люди, які були під карним переслідуванням наших українських правоохоронних структур до 24 лютого 2022 року», – розповідає Федоров.

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Нагадаємо, 10 вересня на тимчасово окупованих територіях відбудуться так звані вибори депутатів до місцевих окупаційних народних рад. Нині відбувається так зване дострокове голосування. Його проводять раніше – як пояснюють представники окупаційної влади – з міркувань безпеки. Окрім цього, так зване голосування вже відкрили для жителів з окупованих територій, які зараз перебувають на території Росії.

Служба безпеки України 1 вересня повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ Еллі Памфіловій, яка готує фейкові вибори у тимчасово окупованих регіонах України.

Європейський союз 1 вересня засудив наміри Росії провести вибори на окупованій території України.