На Мелітополь та Бердянськ: як наступають ЗСУ

Український Генштаб 30 серпня знову повідомив про успіхи Сил оборони на південь від нещодавно звільненого Роботиного – у напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове.

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За даними відомства, наразі українські бійці закріплюються на нових рубежах. При цьому, за даними американського видання Forbes, ЗСУ втратили лише 5 із 71 танка Leopard 2 за весь час наступу – ще щонайменше 10 зараз перебувають на ремонті. Крім них, Україна чекає ще на десятки танків Leopard 1 від західних партнерів – бронемашини простішої модифікації.

Також Генштаб повідомив про просування на південь від Бахмуту. Передові позиції ЗСУ там відвідав Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та закликав українських бійців «дотиснути» Кліщіївку, що дозволить напівоточити війська РФ у місті.

Перестали надходити повідомлення про просування ЗСУ на Бердянському напрямку – там, де зовсім недавно вони звільнили Старомайорське.

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У самій Росії безпілотники в ніч проти 30 серпня зруйнували мінімум чотири літаки Іл-76 на військовому аеродромі в Пскові. Цю цифру підтвердили у ГУР Міноборони України. Псков розташований більш ніж за 700 кілометрів від України – так далеко, що російські пропагандисти припустили, що удар міг бути завданий з території країн Балтії.

Головні питання випуску:

Як ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ?

Що Росія робитиме, щоб зупинити українських захисників?

І як атаки у глибокий тил Росії вплинуть на настрої росіян?