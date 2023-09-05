Спецоперація ГУР «Синиця»: російський пілот розповів, як він перегнав до України Мі-8

Російський пілот Максим Кузьмінов розповів, як перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 – у межах спецоперації ГУР під назвою «Синиця».



За його словами, він сам вийшов на зв’язок з українською стороною.



«Я був підписаний на ГУР в телеграмі. Я звернувся (за вказаними контактами), ми створили секретний чат і почали переписку. Ніхто мені не нав’язував сою думку. Це було моє рішення. Пів року ми створювали маршрут, думали як краще, безпечніше. 9 числа все сталося», – розповів він на пресконференції у Києві.

За його словами, того дня в нього був офіційний виліт – з Курська в Харківську область (приблизно 20 кілометрів від кордону).

«Далі приблизно від Шебекино я летів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по мені почали вести вогонь – хто, я не можу сказати, але припускаю, що це була російська сторона. В мене було поранення в ногу. Ніхто не зміг мені чинити опір, тому що штурман − у нього немає навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували», – додав російський пілот.

Він також розповів про свою участь у війні РФ проти України. За його словами, ударів по території України він не завдавав, але виконував транспортні завдання.



Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що проведенню спецоперації «Синиця» передувала перевірка.

«Звичайно, весь комплекс заходів – абсолютно різноманітних – вжитий для того, щоб пересвідчитися, що йдеться не про ворожу гру, не про контргру, а про реалізацію нашої операції, справжні наміри пілота з того боку», – розповів він.

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Російський блогер Fighterbomber 23 серпня повідомив про російський вертоліт Мі-8, який декілька тижнів тому нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування – можливо це була «радіогра», можливо відмова навігації.

У ГУР 23 серпня підтвердили, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення «офіційного кіно».

Керівник ГУР назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Головне управління розвідки Міноборони 3 вересня оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії», у якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Як стверджує ГУР, російським льотчиком є Максим Кузьмінов.

Раніше після появи ще анонсу фільму розслідувачі російського видання «Агентство» дійшли висновку, що льотчиком у фільмі (на той момент його прізвище та ім’я не були вказані), ймовірно, є Максим Кузьмінов.

Російська сторона публічно не коментувала перехід пілота на бік України і переведення на українську територію російського гелікоптера.