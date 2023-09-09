Розвідка Британії: передислокація сил до Роботиного обмежує здатність Росії проводити наступ

Росія, цілком імовірно, передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного в Запорізькій області, заявила розвідка Великої Британії.

«Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту. Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 9 вересня у твіттері Міністерства оборони Британії.

У розвідці також зауважили, що підрозділи Збройних сил України просунулися до багаторівневої головної лінії російської оборони на схід від міста Роботине.

«Українські піхотні сили продовжують поступове тактичне просування до російських позицій і пригнічують російські сили в цьому районі. Українські сили також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмуту, маючи поступові здобутки між Кліщіївкою та Адріївкою», – йдеться в повідомленні.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.

8 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові мали успіх в районах південніше від Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.