СБУ офіційно оголосила, що інкримінує Шуфричу. Обшуки також тривають у його близького оточення

Служба безпеки повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора «зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність» чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

В офіційному повідомленні СБУ йдеться, що Шуфричу повідомлено про підозру за статтею державна зрада.

У відомстві підтвердили раніше поширену інформацію про те, що Шуфрич «тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

«Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», – розповіли в СБУ.

У відомстві уточнили, що за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

«Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми», – зазначили в СБУ.

Раніше сьогодні джерела у СБУ повідомили Радіо Свобода про обшуки у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестора Шуфрича за підозрою у державній зраді. Сам Нестор Шуфрич публічно не коментував подію.