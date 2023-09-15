До нардепа Шуфрича прийшли з обшуками

До народного депутата України, члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестора Шуфрича 15 вересня з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки, повідомили Радіо Свобода джерела у спецслужбі.

За даними джерел СБУ, Шуфрича підозрюють у державній зраді, але його наразі не затримали, як про це написала раніше низка ЗМІ.

За даними слідства, Шуфрич «тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні». У відомстві нагадують, що саме Сівкович був «куратором» роботи колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого минулого року.

«Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу», – повідомили в СБУ.

Сам Нестор Шуфрич ще публічно не коментував подію.

Раніше сьогодні вранці у мережі з’явилися повідомлення, зокрема від видання «Цензор.Нет», що Служба безпеки затримала народного депутата Нестора Шуфрича у його домі в селі Козин під Києвом. Повідомлялося про понад 50 обшуків у справі Шуфрича. Офіційного повідомлення від Служби безпеки, зокрема на сайті відомства, наразі немає.