Справу екскерівника СБУ в Криму про держзраду передали до суду

Справу колишнього очільника Кримського управління Олега Кулініча Служби безпеки України в Криму передали до суду – про це повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора 3 липня.

Його обвинувачують у державній зраді, участі в злочинній організації, самовільному залишенні місця служби, викраденні зброї чи боєприпасів та незаконному поводженні зі зброєю.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із російською ФСБ під псевдонімом «Котигорошко».

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«Його підривну діяльність курував так званий «політичний офіс» у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв», – йдеться в заяві СБУ.

Кулінічу загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування вели представники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань.

Олега Кулініча затримали в Києві в липні 2022 року за підозрою в шпигунстві на користь Росії. У квітні 2023-го ДБР заявило, що Кулінічу повідомили про нові підозри.