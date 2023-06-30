Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції»: СБУ повідомила про затримання народного депутата

У відомстві не називають імені депутата. Водночас видання «Українська правда» із посиланням на свої джерела пише, що йдеться про Сергія Алєксєєва від партії «Європейська солідарність»

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, повідомляє у п’ятницю пресслужба СБУ.

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис дол США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис дол. На підставі зібраних доказів генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть: вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У відомстві не називають імені депутата. Водночас видання «Українська правда» із посиланням на свої джерела пише, що йдеться про Сергія Алєксєєва від партії «Європейська солідарність». Офіційного підтвердження немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG