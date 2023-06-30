«Обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції»: СБУ повідомила про затримання народного депутата

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала одного із чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, повідомляє у п’ятницю пресслужба СБУ.

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис дол США – першої частини грошової винагороди і викрили його на одержанні другого «траншу» у розмірі 30 тис дол. На підставі зібраних доказів генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах)», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть: вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У відомстві не називають імені депутата. Водночас видання «Українська правда» із посиланням на свої джерела пише, що йдеться про Сергія Алєксєєва від партії «Європейська солідарність». Офіційного підтвердження немає.