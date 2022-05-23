Шуфрич повідомив, що повернувся в Україну

Народний депутат України, член депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестор Шуфрич у коментарі Радіо Свобода повідомив, що повернувся в Україну.

Він передав до редакції фото на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.

Депутат сказав, що світлина сьогоднішня, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.

16 травня Нестор Шуфрич повідомив, що перебуває за кордоном з метою проходження лікарської консультації для дитини та відвідин двох країн ЄС. Ці пояснення він надав після того, як ЗМІ повідомили, що у воєнний час він перетнув державний кордон із Румунією.