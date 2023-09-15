Військові розповіли подробиці звільнення Андріївки біля Бахмута і боїв за неї

Андріївка на Донеччині зараз перебуваєє під контролем Збройних сил України, в селі зараз тривають стабілізаційні заходи, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) майор, заступник командира тактичної групи «Азов», заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

За його словами, звільнення сіл навколо Бахмута далося великою ціною і для українських військових, зокрема для Третьої окремої штурмової бригади.

«Зараз проходять певні стабілізаційні дії, для того, щоб зафіксувати, скажімо так, наш успіх. На сьогодні ми впевнено можемо сказати, що Андріївка є під контролем Збройних сил України, під контролем Третьої окремої штурмової бригади», – сказав Кудряшов.

При цьому, за його словами, під час наступу на півдні Бахмута і в боях за Андріївку ЗСУ повністю знищили керівництво та особовий склад 72-ої окремої мотострілецької бригади армії Росії, включно з її керівництвом.

«У ході цих дій ліквідовано безпосередню всю гілку керівництва 72 окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. І упродовж дій в напрямку Кліщіївка і Курдюмівка, там, де займала оборону 72-а бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні, за такою моєю скромною інформацією, 72-а бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті Земля», – запевнив український військовослужбовець.

Кудряшов додав, що це не одна бригада, яка «ставала на шляху» Третьої штурмової бригади і «не перша», яку знищили бійці цього підрозділу.

Кудряшов також розповів, що звільнення населених пунктів навколо Бахмуту тривало в два етапи. Спочатку ЗСУ готували плацдарм на березі каналу Сіверський Донець, що і дозволило діяти у напрямку Андріївки, Кліщіївка та Курдюмівка. А впродовж останнього місяця – здійснювали щоденні штурмові дії, рейди та закріплювалися на певних ділянках, висотах і нарешті – у самому населеному пункті.

За словами Кудряшова, усе це далося великою ціною життів їхніх бійців: «Усі ці заходи, на жаль, супроводжувалися великими втратами, дуже цінними великими втратами безпосередньо для Третьої штурмової бригади не тільки серед техніки чи засобів ураження, але й, на превеликий жаль, серед особового складу. Тому ми повинні розуміти, якою ціною ці вже оперативні великі успіхи для України, безпосередньо для нас, для українців, даються. Це ціною життя наших піхотинців і солдатів».

Звільнення Андріївки, каже військовий, не означає, що російських військових повністю вибили з південного флангу Бахмута, однак це – важливий крок для великого оперативного успіху на цьому фланзі.



«Андріївка є ключовим населеним пунктом, ключовим вузлом сполучення між такими населеними пунктами як Курдюмівка і Кліщіївка. Цей самий напрямок має вузол, який є як і логістичним, так і одними із небагаточисленних переходів безпосередньо через висоти і через залізницю, яка пролягає безпосередньо до міста Бахмута. Цей ключовий напрямок на сьогодні є нашим», – сказав Кудряшов.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму телеграм-каналі, що «Андріївка наша». Однак у відповідь на це у Третій штурмовій бригаді заявили, що ця інформація передчасна і може нашкодити українським військовим. Після цього Маляр відредагувала повідомлення, замінивши слова «Андріївка наша» на «Андріївка – ситуація дуже складна і мінлива» та пояснила ситуацію «комунікаційним збоєм». У сьогоднішньому ранковому зведенні за останню добу Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області».