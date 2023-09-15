Андріївку звільнили: Армія РФ «розбита вщент»

- Ситуація в Андріївці, що на Бахмутському напрямку, складна і мінлива. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, виправляючи свою першу заяву про звільнення села, яку спростували українські військові. Що ж насправді відбувається у Андріївці та кому можуть вірити українські громадяни?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- На Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює Російська Федерація. Як відбуватиметься евакуація та чи мають право мешканці Херсонщини відмовитись від тимчасового переміщення – під час трансляції.
- Близько 20 тисяч паломників прибули до Умані, що на Черкащині, для святкування Рош га-Шана, каже місцева влада. Рош га-Шана – це юдейський Новий Рік. Як їх зустріли місцеві, чи не страшно було відправлятися в Україну в час широкомасштабної війни і від кого охороняти їх приїхали ізраїльські поліцейські – дивіться.
- Золото, срібло та бронза. Двадцять вісім медалей здобула українська збірна на міжнародних змаганнях Invictus Games-2023. Що дають Україні перемоги на цих іграх і чому вони - важливий майданчик для нагадування про війну в Україні?
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