Андріївку звільнили: Армія РФ «розбита вщент»

«Нам як уряду України важко дивитися в очі нашим аграріям». Ольга Стефанішина у Брюсселі

Чи може Україна вступити до НАТО та ЄС під час війни? Хто стає на заваді євроінтеграції? Як на цей шлях, а також на відносини України й Польщі вплине зернова криза й чи озираються ще в альянсі на Росію та її уявлення майбутнього України?