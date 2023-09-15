У п’яти областях оголосили повітряну тривогу. ЗСУ попередили про загрозу балістики – відбій

У Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях оголосили повітряну тривогу.



Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.



Перед цим українські військові зафіксували активність російської тактичної авіації на східному напрямку.

Близько 1:40 Повітряні сили оголосили відбій.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.