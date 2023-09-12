Шмигаль розповів, наскільки енергосистема України готова до опалювального сезону

До початку опалювального сезону залишилося «трохи більше місяця», заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів на засіданні Кабінету міністрів 12 вересня.

«Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію», – сказав він.

За даними голови уряду, наразі:

відремонтовано сім атомних енергоблоків, ремонти ще двох планують завершити до старту опалювального сезону. Загальна потужність складе 7,8 гігават

до початку сезону мають запрацювати 25 енергоблоків ТЕС загальною потужністю в 4,5 гігават

відремонтовано майже 80% обладнання ТЕЦ; «інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно», заявив голова уряду

завершений або триває ремонт 35 гідроагрегатів ГЕС потужністю в майже 2,3 гігават

«За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 мегават із запланованих додаткових 1,7 гігават потужностей», – додав Шмигаль.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.