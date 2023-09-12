Міненерго: у Запорізькій області через обстріли знеструмлено 27 населених пунктів

Станом на 12 вересня вийшов з ремонту енергоблок однієї з теплоелектростанції, у Запорізькій області через обстріли без світла залишились 27 населених пунктів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Водночас, спеціалісти кажуть, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. 11 вересня протягом трьох денних годин застосовувалися обмеження виробництва ВДЕ у різних регіонах загальним обсягом у 394 МВт.

«У Запорізькій області у зв’язку з бойовими діями знеструмлювалася повітряна лінія електропередачі 35 кВ, що призвело до часткового знеструмлення 27 населених пунктів. Частково споживачів заживили - за добу енергетики повернули світло більше ніж 4 тисячам споживачів», – розповіли в відомстві.

Також залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 8 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

«Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 932,00 МВт*год. Експорт до Словаччини склав 2 400,00 МВт*год, до Молдови – 1 280,00 МВт*год», – підсумували в Міненерго.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.