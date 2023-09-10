Україна змогла завантажити неросійське ядерне паливо в один із реакторів Рівненської АЕС – Міненерго

Україна вперше завантажила ядерне паливо компанії Westinghouse Electric Sweden (американське підприємство у Швеції) в один з реакторів Рівненської АЕС, повідомила у неділю пресслужба Міністерсттва енергетики України.

«Україна продовжує курс на зміцнення енергетичної незалежності і показує світові приклад того, як можна усунути державу-терориста Росію з ринків ядерних технологій. Зокрема, у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом». Раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва», – повідомила пресслужба відомства.

Профільний міністр Герман Галущенко заявив, що «це великий день для української енергетики, для нашого співробітництва із США і Швецією, де розташований відповідний завод».

За даними Міненерго, контракт на постачання відповідних паливних збірок ВВЕР-440 було укладено у вересні 2020 року.

Наразі в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які донедавна не мали альтернативи російському паливу.