Шмигаль каже, що на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 млрд гривень

В Україні на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 млрд гривень, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Ялтинській європейській стратегії.

Він зазначив, що українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.

«Економіка відбудови успішно запустилася і набирає оберти. Понад 60 млрд грн уже спрямовано на швидку відбудову, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення й захист критичної інфраструктури. Працюємо над тим, щоб Росія заплатила за всі руйнування в Україні», – заявив Шмигаль.

За його словами, в Україні «вже працює економіка воєнного часу» і макрофінансова допомога партнерів дає можливість витрачати внутрішні ресурси на армію.

Прем’єр додав, що українська економіка майбутнього ще «кристалізується». Формувати її будуть такі галузі, як військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, енергетика, ІТ та машинобудування.