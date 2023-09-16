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«Противник огризається»: військові розповіли про наступ ЗСУ південніше Бахмута

Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту під час запеклих боїв біля Бахмуту Донецької області, 13 квітня 2023 року, ілюстративне фото

Наступ Збройних сил України на південному фланзі Бахмутського напрямку триває, розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

«Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках», – сказав Євлаш.

За його словами, за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 російських військових та декілька одиниць техніки:

  • артилерійську установку «МСТА-Б»;
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 («Рапіра»);
  • 8 автомобілів;
  • декілька дронів різних типів.

Також українські військові знищили пункт управління безпілотниками, звідки запускалися дрони-камікадзе, та 6 складів з боєприпасами армії РФ.

«Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні, наприклад, із попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу було зафіксовано 376 обстрілів», – додав речник.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму телеграм-каналі, що «Андріївка наша». Однак у відповідь на це у Третій штурмовій бригаді заявили, що ця інформація передчасна і може нашкодити українським військовим. Після цього Маляр відредагувала повідомлення, замінивши слова «Андріївка наша» на «Андріївка – ситуація дуже складна і мінлива» та пояснила ситуацію «комунікаційним збоєм». У сьогоднішньому ранковому зведенні за останню добу Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області».

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