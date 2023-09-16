«Противник огризається»: військові розповіли про наступ ЗСУ південніше Бахмута

Наступ Збройних сил України на південному фланзі Бахмутського напрямку триває, розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

«Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках», – сказав Євлаш.

За його словами, за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 російських військових та декілька одиниць техніки:

артилерійську установку «МСТА-Б»;

2 протитанкові гармати МТ-12 («Рапіра»);

8 автомобілів;

декілька дронів різних типів.

Також українські військові знищили пункт управління безпілотниками, звідки запускалися дрони-камікадзе, та 6 складів з боєприпасами армії РФ.

«Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні, наприклад, із попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу було зафіксовано 376 обстрілів», – додав речник.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму телеграм-каналі, що «Андріївка наша». Однак у відповідь на це у Третій штурмовій бригаді заявили, що ця інформація передчасна і може нашкодити українським військовим. Після цього Маляр відредагувала повідомлення, замінивши слова «Андріївка наша» на «Андріївка – ситуація дуже складна і мінлива» та пояснила ситуацію «комунікаційним збоєм». У сьогоднішньому ранковому зведенні за останню добу Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області».