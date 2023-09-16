Загроза застосування балістики: в низці областей лунає повітряна тривога, в Харкові – серія вибухів (відбій)

У частині областей України 16 вересня оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Зокрема, тривога лунає у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій, Одеській областях.

Об 11.29 повітряну тривогу також оголосили на Сумщині.

У Харкові лунають звуки вибухів, влада закликає мешканців перебувати в укриттях. Згодом стало відомо щонайменше про чотири удари по місту.

О 11.47 оголосили про відбій тривоги.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.