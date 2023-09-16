На півдні Сили оборони знищили три човни російських військових – Гуменюк

У зоні відповідальності оперативного командування «Південь» за добу Сили оборони знищили 3 російських човни та 5 крупнокаліберних гармат, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Мінус 5 крупнокаліберних гармат за минулу добу – це потужний результат сил оборони, мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено», – повідомила вона.

Гуменюк також відзначила, що «ворог продовжує тактику терору та розгорнув інформаційну кампанію з приводу обстрілу окупантами Нової Каховки».

«Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега, і як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя. Тому що не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбити і ті напрямки навіть, де розташовані і їхні підрозділи. Це для прикладу вчорашній скид керованою авіабомбою на Нову Каховку, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, де постраждали мирні люди і окупанти в паніці розпочали велику потужну інформаційну кампанію з приводу того, що такі удари завдають Сили оборони. Але всі факти задокументовані і наведено доказову базу для того, щоб констатувати факт тероризму ворога», – зазначила Гуменюк.

Вранці 15 вересня жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомили про вибух. Згодом в соцмережах почали з’являтися відео та дописи, що під обстріл потрапив житловий район «Сокіл». Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, попередньо, на будинки впала авіабомба з російського літака.

Володимир Сальдо, призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області, у своєму телеграм-каналі заявив, що місто нібито «обстріляли українські військові з важкого озброєння». Він стверджує, що одна людина загинула, 12 – поранені, пошкоджені чотири багатоповерхівки: в квартирах вибиті вікна, посічені зовнішні стіни, двори завалені уламками.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.