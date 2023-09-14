Як Україна знищила російський «Тріумф» – ППО РФ «не тягне»?

Цієї ночі в окупованому Криму знову було чути вибухи. Цього разу пролунали вони у Євпаторії на заході Криму. СБУ повідомила, що ударом українських «Нептунів» знищено російський новітній комплекс ППО С-400. Знищену техніку вже видно на супутникових знімках.

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Міноборони РФ повідомило, що близько 5-ї ранку Збройні сили України п'ятьма безекіпажними морськими катерами намагалися атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов» в акваторії Чорного моря. За словами представника МО РФ, катери знищили вогнем зі штатного озброєння корабля. Також там повідомили про знищення 11-ти БПЛА, які атакували Крим.

У районі Євпаторії у захопленому Росією Криму розташовані кілька військових частин. Недалеко – й військовий аеродром Саки, куди українська армія вже завдавала удару. Повідомляли також про перекриття руху Кримським мостом. Він розташований за 250 км від Євпаторії, біля іншого краю Кримського півострова.

Спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що у Євпаторії зосереджено багато військових об'єктів окупантів, які є законними цілями для України.

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці на східному фронті: там армія РФ збільшила кількість обстрілів та штурмів. Водночас, на Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності російських військ.

Чому російська ППО не порається з атаками України?

Чи зможуть ЗСУ відтіснити агресора на Лиманському напрямку?

Також у день Танкових військ поговоримо про те, якою є роль танків у сучасній війні.

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