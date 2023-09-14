З’явився супутниковий знімок наслідків удару по російській системі ППО біля Євпаторії

У розпорядженні Російської служби Радіо Свобода з’явився супутниковий знімок, зроблений вранці 14 вересня, який може вказувати на ураження російської системи ППО поблизу Євпаторії.

Знімок відповідає геолокації, де за повідомленнями, розташовувався комплекс ППО С-400 «Тріумф».

Раніше сьогодні аналітики OSINT, ресурсу, який працює на основі відкритих джерел, виклали у мережі світлину з геолокацією, де російська батарея ЗРК (С-400) стояла два тижні тому.

На верхній і нижній частинах знімка, що з’явився сьогодні у розпорядженні Російської служби Радіо Свобода, видно орієнтовні місця уражень, що по рельєфу можуть бути схожі на сліди від вибухів та пожеж.

Росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу поблизу Євпаторії.

У ніч на 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом у Збройних силах України підтвердили удар по місцю розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії. Його вартість оцінюють у понад мільярд доларів.