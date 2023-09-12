Навколо Москви розмістили нові системи ППО для захисту від дронів – розвідка Британії

Після численних ударів дронів по Москві російська влада хоче запевнити населення, що «ситуація під контролем, встановлені нові системи ППО», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, останніми тижнями «Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня».

За даними британської розвідки, на початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках.

Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

«Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу», – зазначають у Міноборони Британії.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.