У російському Курську безпілотник врізався у багатоповерхівку

У російському Курську минулої ночі в багатоповерховий житловий будинок врізався безпілотник, постраждалих немає.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, дрон влучив у житловий будинок на вулиці Карла Маркса. Вибито скло у вікнах на декількох поверхах будинку, а також у сусідньому корпусі аграрного університету.

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 27 серпня сили ППО збили два безпілотники над територією Брянської та Курської областей. Чи йдеться саме про той дрон, що впав на будинок у Курську, відомство не уточнює.

Російські території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають артилерійських обстрілів та атак безпілотників. Українська сторона не коментує цих подій.