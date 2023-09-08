Влада Румунії посилить безпеку прикордонних із Україною територій після падіння дрона РФ

Після падіння уламків дронів під час атаки Росії на порти в Одеській області влада Румунії переглядає системи безпеки жителів прикордонних з Україною територій – про це повідомили місцеві медіа з посиланням на Національний комітет з надзвичайних ситуацій 8 вересня.

Комітет ухвалив рішення, яке посилює заходи безпеки на румунському березі річки Дунай. Ці території межують з українськими портами Рені та Ізмаїл на Одещині, які страждають від систематичних обстрілів з боку російської армії.

Як повідомляє видання Digi24, серед таких заходів – створення бомбосховищ та розсилання тривожних сповіщень у районах, де виявлено ризик падіння «елементів, пов’язаних із бойовою технікою, яка використовується у конфлікті».

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Крім того, районні інспекції з надзвичайних ситуацій мають проінструктувати місцевих жителів, що робити в таких ситуаціях, а в населених пунктах Плавру, Чаталкіой та інших збудують укриття або визначать приміщення, які можуть бути бомбосховищами.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. В МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази.

Міністр оборони Ангел Тілвар спершу заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії». Президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторив тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

Втім, 6 вересня Тілвар припустив, що уламки, знайдені на території Румунії, можуть бути частинами російського дрона.