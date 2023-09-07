Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили уламки дрона, знайдені біля кордону з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску обговорили 7 вересня розслідування щодо виявлених уламків безпілотника, знайдених у Румунії поблизу її кордону з Україною, повідомили в Державному департаменті США.

«Вони обговорили додаткову співпрацю для збереження безпеки повітряного простору, включаючи майбутню ротацію додаткових винищувачів США F-16 для посилення місії НАТО з контролю за авіапростором у Румунії», – йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті додали, що Блінкен підтвердив «непохитну підтримку» США Румунії, їхнього союзника по НАТО.

Напередодні міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що уламки, знайдені на території країни, можуть бути частинами російського дрона.

Він заявив про посилення патрулювання через російські атаки по українській портовій інфраструктурі.

Напередодні президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторив тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. У МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію заперечила. Міністр оборони Ангел Тілвар тоді заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

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Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року.

Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.