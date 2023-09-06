У НАТО висловили «рішучу солідарність» із Румунією після інциденту з російським дроном

Союзники по НАТО 6 вересня висловили «рішучу солідарність» з Румунією після того, як країна поінформувала їх про інцидент, під час якого частини, можливо, російського безпілотника впали на румунську територію, повідомили в альянсі.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт із нашим союзником Румунією», – йдеться у заяві НАТО, яку цитує агентство Reuters.

Раніше сьогодні міністр оборони країни Ангел Тілвар визнав, що уламки, знайдені на території Румунії, можуть бути частинами російського дрона, повідомив місцевий канал Antena 3.

Він заявив про посилення патрулювання через російські атаки по українській портовій інфраструктурі.

Напередодні президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторив тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. В МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію заперечила. Міністр оборони Ангел Тілвар тоді заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

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Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року.

Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.