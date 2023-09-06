ЗМІ: міністр оборони Румунії вперше припустив падіння уламків дрона на території країни

Уламки, знайдені на території Румунії, можуть бути частинами російського дрона – це визнав міністр оборони країни Ангел Тілвар, передає місцевий канал Antena 3.

Він заявив про посилення патрулювання через російські атаки по українській портовій інфраструктурі.

«Ми охопили дуже велику територію, в тому числі й територію, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені уламки, які можуть бути частинами дрона», – цитує його сайт каналу.

Напередодні президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторив тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

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4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. В МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію заперечує. Міністр оборони Ангел Тілвар заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року. Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.