Кулеба обговорив зі Столтенберґом наступні шляхи щодо вступу України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів чергову розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом – про це вони повідомили 29 серпня.

За словами Кулеби, розмова стосувалася «наступних кроків України до вступу в НАТО».

«Ми обговорили адаптовану Щорічну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував Генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості», – розповів голова МЗС.

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Генеральний секретар НАТО назвав розмову «продуктивною», додавши, що вона стосувалася співпраці та підтримки НАТО.

«Я вітаю, що Україна поступово просувається, і що союзники по НАТО надають значну підтримку, в тому числі літаки F-16 і навчання від Данії, Нідерландів, Норвегії та США», – додав він.

За підсумками саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі в липні члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

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Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ. Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.