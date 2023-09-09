Румунія виявила на своїй території нові фрагменти дрона, схожого на російський – Міноборони

У Міністерстві оборони Румунії 9 вересня розповіли, що «нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї, були знайдені на території країни», пише видання Reuters.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що «це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії».

У своїй заяві Йоганніс сказав, що «він поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа про уламки безпілотника – другого, що впав на території Румунії цього тижня – і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією».

«Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника… свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі», – сказав Йоганніс.

Президент Румунії також «рішуче засудив» падіння російських безпілотників, спричинене атаками Росії на українські дунайські порти.

Водночас, ще 5 вересня президент Румунії – члена НАТО – Клаус Йоганніс повторював тези Міністерства оборони цієї країни про те, що жоден безпілотник, зокрема – російський, не впав на території Румунії.

4 вересня українська влада заявила, що російський безпілотник впав на територію Румунії після атак РФ на порт Ізмаїл. У МЗС України навіть заявили про готовність надати відповідні фотодокази. Але влада Румунії інформацію на той час заперечувала. Міністр оборони Ангел Тілвар тоді заявив, що «жодного разу засоби нападу, застосовані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз території або територіальним водам Румунії».

Наприкінці квітня Міністерство оборони Польщі повідомило, що в місті Замость неподалік Бидгоща знайдено «залишки невпізнаного військового об’єкта». За даними польських ЗМІ, найімовірніше, це була російська ракета, запущена з території Білорусі в бік України ще в середині грудня минулого року.

Якраз тоді під час масованого обстрілу України на радарах був зафіксований об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. За повідомленнями, його втратили з поля зору біля міста Бидгоща, а подальші пошуки не дали результатів. Саме в цьому районі згодом знайшли уламки ракети, схожої на російську Х-55. Польська армія таких ракет на озброєнні не має.

Коментуючи той інцидент, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що військові йому про це не доповіли.