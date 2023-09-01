Російська ППО збила безпілотник під Москвою – Собянін

Російська ППО збила безпілотник, який наближався до Москви у п’ятницю вранці, написав мер російської столиці Сергій Собянін у Telegram.

За його словами, дрон був збитий поблизу Люберців, на південний схід від Москви.

Російські ЗМІ повідомляють, що аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово тимчасово призупинили прийом і виліт літаків, затримались десятки рейсів.

Крім того, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що зранку населений пункт Курчатов атакували два буцімто українські безпілотники.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.