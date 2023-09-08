Росія: дрон знову атакував завод, що випускає комплектуючі для систем «Панцир» і комплексів «Іскандер»

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про повторну атаку безпілотника на підприємство «Кремній Ел», яке виготовляє комплектуючі для військової техніки.

За словами Богомаза, силами РЕБ безпілотник був пригнічений, але під час падіння уламки влучили в адміністративну будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. «Пожежні розрахунки працюють над ліквідацією горіння. Постраждалих немає», – уточнив він.

За даними телеграм-каналу Baza, пожежа розпочалася на 5-му поверсі 8-поверхового адміністративного корпусу, площа займання близько 20 квадратних метрів. Людей із будівлі евакуювали.

Місцеві телеграм-канали публікують відео пожежі на місці падіння уламків дрону.

Поліція перекрила вулицю, що веде до підприємства, там утворився затор, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Пізніше Богомаз повідомив про ще два безпілотника, які атакували Брянськ. Один із них, як зазначив губернатор, збили на підльоті до міста, а другий нібито придушили засобами РЕБ над самим Брянськом. «Внаслідок падіння літального апарату в одній із будівель залізничного вокзалу Брянськ I частково пошкоджене скління. З міркувань безпеки пасажирів евакуювали з будівлі», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Інформацію про атаку безпілотників на Брянськ підтвердили й у Міноборони Росії.

Напередодні ввечері повідомляли, що російські сили ППО нібито придушили дрон, який атакував будівлю заводу «Кремній Ел». Під час падіння він врізався в адміністративну будівлю підприємства, виникла пожежа.

Це підприємство, яке, зокрема, випускає деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер», безпілотники також атакували в ніч на 30 серпня.

Представники влади російських регіонів, що межують з Україною, останнім часом практично щодня повідомляють про атаки безпілотників. Українські військові не коментують ці повідомлення.