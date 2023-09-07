Росія: у Брянську після падіння безпілотника загорівся завод мікроелектроніки

У російському Брянську ввечері 7 вересня безпілотник упав на «промисловий об’єкт», написав у телеграмі губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

За його словами, внаслідок падіння дрона «загорілася адміністративна будівля». Богомаз звинуватив в ударі українських військових. Українська влада ці повідомлення не коментувала.

Пізніше Міністерство оборони Росії повідомило в телеграмі, що «черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один з яких знищений у повітрі».

Услід за цим інформацію про другий дрон підтвердив і Богомаз, уточнивши, що його нібито збили на підльоті до Вигоницького району.

Про постраждалих не повідомляють.

Відео пожежі, що виникла у Брянську після падіння дрона, опублікував телеграм-канал «Типовий Брянськ». За його даними, удару зазнав завод мікроелектроніки «Кремній Ел».

Це підприємство, яке, зокрема, випускає деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер», безпілотники вже атакували в ніч на 30 серпня.

Представники влади російських регіонів, що межують з Україною, останнім часом практично щодня повідомляють про атаки безпілотників. Українські військові не коментують ці повідомлення.