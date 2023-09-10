«Це схоже на риболовлю»: як дрони нищать російську техніку біля Бахмуту

Місто, за яке тривали найзапекліші бої взимку та навесні, зараз значно менше згадують на тлі наступу ЗСУ на півдні. Водночас біля Бахмуту українська армія наступає на флангах, займає стратегічні висоти. Війська РФ намагаються контратакувати. Про специфіку використання дронів на цьому напрямку в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії.

На військовому сленгу Максима називають «бомбером». Наймасовіший дрон на війні – DJI Mavic, у його руках не тільки засіб аеророзвідки, а й знаряддя для скиду боєприпасів.

«Ми намагаємося вибивати ворожу піхоту з траншей перед тим, як наші штурмовики туди підійдуть, ми прикриваємо їх з повітря, ми супроводжуємо їх, попереджаємо про можливі контакти. Супроводжуємо штурмову техніку, здійснюємо цілевказання», – розповідає про свої завдання під час штурмових дій військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади ЗСУ Максим.

Сьогодні він з напарником тестує нові боєприпаси. Скид – це вже фінальна фаза, перед цим кожен снаряд треба підготувати.

«Три години плюс-мінус в нас іде на 50 штук, це вже з набитою рукою. З дефіцитом радянських боєприпасів, таких як ВОГ-25, ВОГ-17, ми переходимо на ці боєприпаси (до американського гранатомета Mk-19 – ред.). Ми раніше берегли їх тільки для броні, зараз їх більша кількість і ми вже набили руку, як їх можна швидко розбирати. Тепер доцільне використання і по живій цілі противника», – пояснює військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним «Риба».

50 сантиметрів глибина отвору. Звичайний уламковий боєприпас такого не зробить

Навколо місця, куди військові будуть скидати боєприпас, на відстані кількох метрів розставлені пляшки з водою. Таким чином «бомбери» хочуть подивитися розліт уламків, а також результат кумулятивної дії. Лунає вибух, Максим іде перевіряти наслідки і залишається задоволеним.

«50 сантиметрів глибина отвору. Звичайний уламковий боєприпас, ВОГ, граната, такого не зробить. Цей боєприпас розрахований робити такі отвори, але в броні. Я думаю, що якщо він в землі робить такий отвір, в сухій, спресованій землі, то й в броні зробить», – розповідає Максим.

Точність їхньої роботи, пояснюють військові, залежить від багатьох факторів: сили вітру, висоти, з якої працюєш, і, звичайно, реакції противника – чи є час прицілитися чи треба працювати швидко.

Чим більш вузькопрофільний спеціаліст, тим більше користі ти принесеш на фронті

«За цей рік ми з напарником здобули чималий досвід, чимало дронів перепробували, скидів різних виробників, снарядів, гранат, мін, і визначили, що дає найкращий результат, в кого до чого лежить душа. Я пробував паралельно займатися FPV-дронами, це трохи інша специфіка. Ти або «бомбер», або «FPV-ішник» – різні дистанції, різні умови. Можна, звичайно, пробувати поєднувати, але, на мою думку, чим більш вузькопрофільний спеціаліст, тим більше користі ти принесеш на фронті», – вважає Максим.

Основні втрати дронів, ділиться досвідом Максим, від засобів радіоелектронної боротьби противника. Попадання зі стрілецької зброї – рідкість.

«За останній штурм за два дні ми втратили 4 дрони, але ці 4 дрони вони відпрацювали покладені на них завдання на 300 відсотків. За ці дні ми набили близько 20 «орків», це тільки тих, що ми бачили, що візуально підтверджено. Я не говорю про тих, яких ми закидали під сітками і в бліндажах», – розповідає Максим.

FPV-дрони роти «Ахіллес»

Микита здійснює останні приготування до польоту: закріплює батарейки, перевіряє гвинти і одягає спеціальні окуляри. FPV-дрони, або дрони з видом від першої особи, фактично, нове слово у військовій справі. І дуже ефективне. Безпілотник ціною 500 доларів дозволяє знищувати техніку вартістю кілька мільйонів доларів.

«Насправді це більше схоже на риболовлю. Ти сидиш, чекаєш, а коли є ціль – працюєш», – розповідає військовослужбовець 92 окремої штурмової бригади ЗСУ Микита. Він оператор FPV-дронів у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес». Цією справою займається вже понад рік.

Летить, вибухає, кому не сподобається, це ж дитяча мрія насправді. А потім як горить красиво

«В основному орієнтуємось на контрбатарейну боротьбу, тобто самохідні артилерійські установки, артилерійські батареї, міномети, гаубиці, все, що знаходимо. Летить, вибухає, кому не сподобається, це ж дитяча мрія насправді. А потім як горить красиво», – жартує Микита про свою роботу.

За даними проєкту Deep State, статистика візуального використання FPV-дронів за серпень на користь України – 362 проти 156 у Росії. Микита також упевнений, що у цьому компоненті ЗСУ випереджають російську армію. І додає на Бахмутському напрямку у нього «риболовля» вдається.

«Я трішки гастролював поточною лінією бойового зіткнення і можу з упевненістю сказати, що стільки засобів, скільки є тут у противника, немає більше ніде. Окрім того, що наша робота як «риболовля», це ще трішки схоже на сафарі. Кожного дня є результати роботи, на відміну від інших ділянок фронту. А результати роботи, звісно, залежать від активності ворожої броньованої техніки», – розповідає Микита.

За офіційними повідомленнями українських військових, на Бахмутському напрямку Росія тримає близько 50 тисяч військовослужбовців. Загалом, за оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), через дефіцит піхоти Кремль не зможе відновити масштабні наступальні операції.