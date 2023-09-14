Бі-Бі-Сі: пілот РФ у вересні 2022 року намагався збити британський літак

Пілот російського винищувача Су-27 у вересні минулого року навмисно стріляв по британському літаку-розвіднику над Чорним морем, намагаючись його збити і вважаючи, що у нього є дозвіл на обстріл, повідомила 14 вересня Бі-Бі-Сі з посиланням на три високопоставлені джерела в західних оборонних відомствах.

За повідомленням, насправді такого дозволу не було, але стрілянина не була результатом технічної несправності, як заявляла російська сторона.

Ініцидент із британським RAF RC-135 Rivet Joint стався 29 вересня 2022 року. Літак-розвідник виконував місію зі спостереження за Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. На борту було до 30 осіб. Для супроводу літака піднялися два російські Су-27.

Про те, що один із російських літаків випустив ракету у бік британського літака, було відомо і раніше. Про це ще у жовтні повідомив тодішній британський міністр оборони Бен Воллес, зазначивши, що російська сторона пояснила це технічною несправністю. Міноборони Росії тоді інцидент не коментувало.

У квітні 2023 року з документів Пентагону, що потрапили в мережу, стало відомо, що в США інцидент розглядали як серйозніший, ніж повідомлялося публічно. У документах йшлося про те, що британський літак «ледве не був збитий». Воллес про це прямо не говорив.

Тепер, як стверджує Бі-Бі-Сі, з’ясувалося, що про технічну несправність не йшлося. Російський пілот випустив не одну, а дві ракети, і зробив це навмисне. Про це свідчать повідомлення, перехоплені літаком RAF RC-135 Rivet Joint, який сам брав участь в інциденті.

Із них випливає, що один із російських пілотів думав, що йому було надано дозвіл атакувати британський літак після неоднозначної команди з російської наземної станції: «У вас є ціль». Він випустив ракету, яка, однак, не влучила в британський літак. Пілот другого – провідного – російського літака, переконаний, що команда із землі не була дозволом на стрілянину, вилаяв свого колегу. Той, проте, випустив ще одну ракету, яка не спрацювала штатно.

Джерела вважають, що російські учасники інциденту продемонстрували непрофесіоналізм. Очевидно, наказу збивати літак насправді не було, але команда була настільки невиразною, що льотчик помилився в її інтерпретації.

«Екіпаж Королівських ВПС міг підслухати інцидент, який міг призвести до їхньої власної загибелі», – зазначає Бі-Бі-Сі. Журналісти зазначають, що Міноборони Великої Британії задовольнилося російськими поясненнями і не назвало інцидент ескалацією з російської сторони.

«Жодна зі сторін не хотіла ескалації, яка б потенційно могла втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з Росією», – зазначає Бі-Бі-Сі. При цьому британське Міноборони заявило, що «цей інцидент є суворим нагадуванням про потенційні наслідки варварського вторгнення Путіна».

У березні цього року в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море. Повідомлялося, що російських пілотів нагородили.

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