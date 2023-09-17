Звільнивши Кліщіївку, ЗСУ отримали плацдарм для подальшого наступу – Євлаш

Звільнивши Кліщіївку, українські війська отримали плацдарм для подальшого наступу, заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Населений пункт Кліщіївка сьогодні офіційно звільнено від окупантів. Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості, проводять стабілізаційні дії, в тому числі з розмінування. На цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів, а саме: десантним підрозділам окупаційної армії, батальйону «Ахмат» з кадирівцями, також «Шторм Z», головного розвідувального управління Генштабу РФ, також розбили і завдали потужних ударів по мотострілецьких підрозділах. Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, звільнення Кліщіївки дозволяє контролювати логістичні маршрути, які забезпечують окуповане місто Бахмут.

«Також це оголення флангів, зокрема південного. Це дозволить нам в подальшому зручніше просуватися, також завдавати більш точних і більш глибоких вогневих ударів», – додав Євлаш.

Раніше Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення Кліщіївки і повідомив, що це зробили військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

15 вересня Генеральний штаб України підтвердив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області». Сьогодні Генштаб повідомив про спроби російських військ відновити втрачене положення біля цього населеного пункту.