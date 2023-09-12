Глави МЗС країн G7 засуджують «фіктивні вибори» РФ на окупованих територіях України

Міністри закордонних справ «Групи семи» (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США) та Верховний представник ЄС «однозначно засудили» проведення Росією «фіктивних виборів» на окупованих українських територіях.

«Ці фіктивні «вибори» є подальшим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та Статуту ООН. У Росії немає легітимних підстав для будь-яких подібних дій на території України. Фальшиві «вибори» – це пропагандистська акція, спрямована на легітимізацію незаконного захоплення Росією території України», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Міністри закордонних справ країн G7 наголосили, що Донецька, Херсонська, Луганська, Запорізька області та Крим входять до складу України.

«Ми ніколи не визнаємо незаконних претензій Росії на суверенну українську територію і закликаємо всі держави однозначно їх відкинути. Спроба Росії створити ситуацію доконаного факту через ці фіктивні «вибори» не змінить ні нашого підходу, ні нашої підтримки України», – додали вони.

Читайте також: Чехія засудила проведення так званих виборів РФ на окупованих територіях України

Центральна виборча комісія Росії 11 вересня заявила, що правляча партія країни «Єдина Росія» отримала найбільшу кількість голосів на виборах, які відбулися в окупованих українських регіонах, жоден з яких повністю не контролюється Москвою.

Влада України раніше також засудила проведення голосування. У заяві МЗС країни йшлося, що Київ «закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні та свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які ними ухвалюватимуться».