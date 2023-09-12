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Голосування під прицілом автоматів: як окупанти імітували вибори на захоплених територіях України

Жінка «голосує» на так званій мобільній дільниці в окупованому Донецьку 6 вересня 2023 року

10 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей завершилися зрежисовані Росією псевдовибори у так звані місцеві органи влади. Фейкове голосування тривало майже 2 тижні і очікувано «перемогла» путінська партія «Єдина Росія». Українська влада і Євросоюз вже заявили, що не визнають результатів цього дійства, яке порушує міжнародне право та Конституцію України. Але Кремль і надалі намагається інтегрувати захоплені українські землі в російський політичний і юридичний простір, й псевдовибори – вочевидь, відбуваються саме для цього.

Як окупанти створювали ілюзію виборів та кого завели в окупаційні адміністрації – відстежували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Як у Кремлі готували сценарій «виборчого шоу»

15 червня 2023-го Центральна виборча комісія РФ оголосила так звані вибори у «місцеві парламенти» та «муніципалітети» на окупованих територіях України. За офіційною версією, зробили це на прохання так званих «керівників нових регіонів», щоб приурочити «волевиявлення» до Єдиного дня голосування у самій Росії, 10-го вересня.

Такі показові голосування відбувалися на захоплених територіях і у період війни 2014-2022 років: тоді «обирали» різноманітні органи угруповань «ЛДНР». Щоб процес набув вигляду законного з точки зору Кремля, у РФ змінили законодавство: дозволили проводити вибори під час воєнного стану.

Проходити фейкові вибори мали по партійних списках, в яких оприлюднили лише першу п’ятірку кандидатів. І за схемою, яку Кремль використовує регіонах Північного Кавказу та Крайньої Півночі Росії. Вона така: населення на 5 років «обирає» депутатів «Законодавчих зборів» так званих «республік» і областей, та «муніципалітетів» – фактично, обласних та міських рад. А потім депутати «Законодавчих зборів» висувають кандидатури так званих «глав республік» для угруповань «ДНР», «ЛНР» та «губернаторів» – на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Претендентів має схвалити Путін, а після цього формальним голосуванням депутати затверджують «керівника регіону».

«Мета цих виборів виключно така, щоб показати, що окупація стала незворотною, і життя продовжується. Тобто послати ще один сигнал людям на окупованих територіях, що Росія тут назавжди, хоча це не так», – каже Донбас Реалії політолог, голова Агенції розвитку Приазов’я Костянтин Батозький.

За виставу заплатили регіони Росії

Гроші, на які сподівалися купити лояльність жителів захоплених територій, як і сценарій, готували заздалегідь. Лише на зарплати силовикам та бюджетникам, соціальну допомогу та пільги по ЖКГ у Федеральному бюджеті РФ на поточний рік виділили майже 411 мільярдів рублів або 4 млрд 107 млн доларів. Російські ЗМІ порахували, що дотації на захоплені чужі землі перевищили дотації найбіднішим регіонам Росії – Дагестану, Чечні та Якутії.

За вказівкою Путіна, ще з кінця травня 2022-го російські регіони почали «брати шефство» над окупованими містами та селищами Донбасу та Півдня України. Це означає – мусили за рахунок місцевих бюджетів та коштів підприємців ремонтувати дороги, школи, лікарні та іншу інфраструктуру, яка була зруйнована через російську ж агресію.

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Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу

«Краще б ці гроші були витрачені в регіоні. Своїх проблем море, чесно кажучи», – заявляв на умовах анонімності місцевий депутат-«єдинорос» одного з «регіонів-шефів» російському виданню «Медуза» у липні минулого року.

Після того, як РФ у жовтні 2022-го проголосила території своїми, «шефська допомога» значно посилилася за рахунок вливання додаткових коштів з федерального бюджету. У 2023-му на окупованому Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі показово запрацювала будівельна техніка та ремонтні бригади з Росії.

Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу

А за місяць до псевдовиборів окупаційна влада гучно заявила про збільшення компенсацій за зруйноване та пошкоджене через бойові дії житло і майно.

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Втім, місцеві підозрювали: окупанти прагнуть не допомогти тим, кому самі ж і нашкодили, а піару та відкатів з федеральних мільярдів.

Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського луганського ТГ-каналу
Скріншот з проросійського луганського ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу

Як проходила агітація

Разом з ремонтниками, на окуповані території прибули політтехнологи та партійні агітатори, які мали готувати громадську думку відповідно до завдань Кремля.

«Політтехнологи з Російської Федерації, які працюють на окупованій території, ходять по ресторанах Луганська та Донецька. Там говорять і, відповідно, видали таку інформацію, що їм поставили завдання: 75-80% – це «Єдина Росія», отримує 1 місце, 2 місце отримає КПРФ. І 3 місце розділять «Справедлива Росія», «Нові Люди» і ЛДПР», – розповідав Донбас Реалії голова Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський наприкінці серпня.

За його інформацією, у списках кандидатів, які балотуються на цих псевдовиборах, 40-50% – це громадяни РФ, які жодного відношення до окупованих територій не мають. Решта – проросійські місцеві, які побачили для себе нові кар’єрні можливості.

фото з ТГ-каналу "Жовта стрічка"
фото з ТГ-каналу "Жовта стрічка"

«Стоїть просте завдання: показати всенародну підтримку «Єдиної Росії» населенням «нових регіонів». Щоб некерованих людей в депутати потрапило по-мінімуму», – ділився у липні з російським виданням «Вёрстка» співрозмовник, обізнаний з планами Кремля.

Після старту кампанії підконтрольні окупантам медіа щодня публікували розповіді про добродіяння кандидатів, і у першу чергу – «єдиноросів».

Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу

Там, де не вистачало грошей або фантазії, вдавалися до імітації бурхливої діяльності.

Скріншот з проросійського луганського ТГ-каналу
Скріншот з проросійського луганського ТГ-каналу

Особливо старалися голови угруповань «ЛДНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник та ставленики Росії на захоплених землях Херсонщини і Запоріжжя: Володимир Сальдо і Євген Балицький. Вони очолили виборчі списки «Єдиної Росії».

Батіг для тих, хто не хотів брати участь

Хоча «псевдовибори» були призначені з 8 по 10 вересня, окупанти вирішили стартувати раніше. З 30-31 серпня вони розпочали так зване «дострокове голосування», під приводом – «щоб усі встигли». Насправді, під час попередніх подібних кампаній чимало людей барикадувалися вдома або виїжджали на дачі, тож вочевидь, розтягнута кампанія мала на меті «виловити» відмовників.

Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу
Скріншот з проросійського донецького ТГ-каналу

«Вони на минулому досвіді впевнилися в тому, що люди навіть виїжджали», – каже адвокатка й директорка ГО «Східна правозахисна група Віра Ястребова».

Цього разу для жителів окупованих територій імовірність зустріти мобільну групу з виборчими урнами під охороною автоматників була набагато вищою. Окупанти сформували сотні так званих «мобільних дільниць», які пішли по дворах, людних вулицях і квартирах. Скриньки для бюлетенів ставили на лавках біля під’їздів, зупинках громадського транспорту, на капотах машин та на базарах.

фото з проросійського донецького ТГ-каналу
фото з проросійського донецького ТГ-каналу

Разом з цивільними ходили і озброєні силовики, яких приставили нібито для охорони «мобільних груп». Але правозахисники фіксували випадки не лише психологічного тиску на людей, а й фізичних погроз.

Скріншот з ТГ-каналу "Спротив"
Скріншот з ТГ-каналу "Спротив"

«Жителів села Ульянівка Херсонської області змушують голосувати під дулом автомата. Вже 2 дні їхні будинки обходять 6-8 людей з автоматами та троє в цивільному. Вони заходять у кожен будинок і показують пальцем, де ставити відмітку. Спроби суперечок закінчуються погрозами та досиланням патрона в патронник» – повідомили 4 вересня активісти організації «Жовта стрічка».

За інформацією «Східної правозахисної групи», на початку вересня в різних населених пунктах Луганщини та Запорізької області силовики затримали 5 людей, які відмовилися «голосувати», й змусили писати пояснення.

Фото з ТГ-каналу «Жовта стрічка»: спалення російської агітації
Фото з ТГ-каналу «Жовта стрічка»: спалення російської агітації

«Зараз вони затримують, опитують, і, як джерела кажуть, через 3-4 години відпускають. Але ця людина вже буде в їхній базі», – каже правозахисниця Віра Ястребова.

Результати: кого привели в окупаційні адміністрації

З 8 вересня відкрилися так звані «стаціонарні виборчі дільниці», які працювали паралельно з «мобільними». А на місцевих каналах відзвітували про явку на так званому достроковому голосуванні в регіонах – від 26 до 53%.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ще наприкінці серпня в окупованих районах Запорізької області помітили людей, яких завозили з Росії і розселяли у порожніх будинках та квартирах. Вони мали брати участь у фейковому голосуванні і створювати «картинку всенародного волевиявлення».

Центр національного спротиву заявив про масове звезення на «дільниці для голосування» місцевих лікарів та бюджетників з Росії на окупованій Херсонщині. Подібна ситуація, за даними СБУ – була і на непідконтрольних землях Запорізької області.

Ті, кого російська пропаганда видає за міжнародних спостерігачів
Ті, кого російська пропаганда видає за міжнародних спостерігачів

10 вересня, вже о 15:00 на окупованій Донеччині і о 16.00 на інших непідконтрольних територіях «дільниці» були закриті й почався підрахунок. А вже на ранок 11 вересня окупанти оголосили про підсумки псевдовиборів, які повністю збіглися з прогнозами українських правозахисників і політологів.

В усіх так званих «Народних Радах» або «Законодавчих зборах» (аналог обласних рад) панівну більшість віддали «Єдиній Росії»: на непідконтрольній Донеччині близько 78%, на Луганщині 74,6%, в окупованій частині Запорізької області більше 83%, Херсонської – майже 75%.

Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував приблизну структуру партійних списків на псевдовиборах
Мер Мелітополя Іван Федоров опублікував приблизну структуру партійних списків на псевдовиборах

Тепер окупаційні адміністрації в усіх населених пунктах чекають серйозні зміни. І багатьох місцевих колаборантів замінять на «варягів» з Росії.

«Партія «Єдина Росія», яка балотується в Мелітополі: з 60 кандидатів до якоїсь там ради, 28 – це жителі Сибіру, Алтаю та Дагестану. Про що це говорить? Про те, що вони не знайшли відповідну кількість надійних зрадників, хто б міг балотуватися», – каже міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Російське видання «Важные истории» дослідило списки кандидатів на захоплених територіях Запорізької і Херсонської області й виявило, що кількість «немісцевих» у різних партіях – від 12% до 47%.

Скріншот з сайту "Важные истории"
Скріншот з сайту "Важные истории"

Наслідки

«За те, що зараз робить Росія, потрібно дуже сильно дати по руках санкціями, ордерами на арешт, відкриттями кримінальних справ –- для того, щоб це ніхто більше не повторював. Бо можуть повторити, скажімо, на північному Казахстані, тому це потрібно зробити», – вважає Павло Лисянський.

Додає: аналітики Інституту стратегічних досліджень та безпеки зібрали й передали українським правоохоронцям дані майже 2 тисяч колаборантів, які балотувалися на цих псевдовиборах, або допомагали їх проводити.

«Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна. І такі «вибори» є подальшим масовим порушенням міжнародного права», – наголошує речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано. Всі причетні до їхньої організації будуть притягнуті до відповідальності, заявив він.

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