Голосування під прицілом автоматів: як окупанти імітували вибори на захоплених територіях України

10 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей завершилися зрежисовані Росією псевдовибори у так звані місцеві органи влади. Фейкове голосування тривало майже 2 тижні і очікувано «перемогла» путінська партія «Єдина Росія». Українська влада і Євросоюз вже заявили, що не визнають результатів цього дійства, яке порушує міжнародне право та Конституцію України. Але Кремль і надалі намагається інтегрувати захоплені українські землі в російський політичний і юридичний простір, й псевдовибори – вочевидь, відбуваються саме для цього.

Як окупанти створювали ілюзію виборів та кого завели в окупаційні адміністрації – відстежували Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Як у Кремлі готували сценарій «виборчого шоу»

15 червня 2023-го Центральна виборча комісія РФ оголосила так звані вибори у «місцеві парламенти» та «муніципалітети» на окупованих територіях України. За офіційною версією, зробили це на прохання так званих «керівників нових регіонів», щоб приурочити «волевиявлення» до Єдиного дня голосування у самій Росії, 10-го вересня.

Такі показові голосування відбувалися на захоплених територіях і у період війни 2014-2022 років: тоді «обирали» різноманітні органи угруповань «ЛДНР». Щоб процес набув вигляду законного з точки зору Кремля, у РФ змінили законодавство: дозволили проводити вибори під час воєнного стану.

Проходити фейкові вибори мали по партійних списках, в яких оприлюднили лише першу п’ятірку кандидатів. І за схемою, яку Кремль використовує регіонах Північного Кавказу та Крайньої Півночі Росії. Вона така: населення на 5 років «обирає» депутатів «Законодавчих зборів» так званих «республік» і областей, та «муніципалітетів» – фактично, обласних та міських рад. А потім депутати «Законодавчих зборів» висувають кандидатури так званих «глав республік» для угруповань «ДНР», «ЛНР» та «губернаторів» – на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Претендентів має схвалити Путін, а після цього формальним голосуванням депутати затверджують «керівника регіону».

«Мета цих виборів виключно така, щоб показати, що окупація стала незворотною, і життя продовжується. Тобто послати ще один сигнал людям на окупованих територіях, що Росія тут назавжди, хоча це не так», – каже Донбас Реалії політолог, голова Агенції розвитку Приазов’я Костянтин Батозький.

За виставу заплатили регіони Росії

Гроші, на які сподівалися купити лояльність жителів захоплених територій, як і сценарій, готували заздалегідь. Лише на зарплати силовикам та бюджетникам, соціальну допомогу та пільги по ЖКГ у Федеральному бюджеті РФ на поточний рік виділили майже 411 мільярдів рублів або 4 млрд 107 млн доларів. Російські ЗМІ порахували, що дотації на захоплені чужі землі перевищили дотації найбіднішим регіонам Росії – Дагестану, Чечні та Якутії.

За вказівкою Путіна, ще з кінця травня 2022-го російські регіони почали «брати шефство» над окупованими містами та селищами Донбасу та Півдня України. Це означає – мусили за рахунок місцевих бюджетів та коштів підприємців ремонтувати дороги, школи, лікарні та іншу інфраструктуру, яка була зруйнована через російську ж агресію.

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«Краще б ці гроші були витрачені в регіоні. Своїх проблем море, чесно кажучи», – заявляв на умовах анонімності місцевий депутат-«єдинорос» одного з «регіонів-шефів» російському виданню «Медуза» у липні минулого року.

Після того, як РФ у жовтні 2022-го проголосила території своїми, «шефська допомога» значно посилилася за рахунок вливання додаткових коштів з федерального бюджету. У 2023-му на окупованому Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі показово запрацювала будівельна техніка та ремонтні бригади з Росії.

А за місяць до псевдовиборів окупаційна влада гучно заявила про збільшення компенсацій за зруйноване та пошкоджене через бойові дії житло і майно.

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Втім, місцеві підозрювали: окупанти прагнуть не допомогти тим, кому самі ж і нашкодили, а піару та відкатів з федеральних мільярдів.

Як проходила агітація

Разом з ремонтниками, на окуповані території прибули політтехнологи та партійні агітатори, які мали готувати громадську думку відповідно до завдань Кремля.

«Політтехнологи з Російської Федерації, які працюють на окупованій території, ходять по ресторанах Луганська та Донецька. Там говорять і, відповідно, видали таку інформацію, що їм поставили завдання: 75-80% – це «Єдина Росія», отримує 1 місце, 2 місце отримає КПРФ. І 3 місце розділять «Справедлива Росія», «Нові Люди» і ЛДПР», – розповідав Донбас Реалії голова Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський наприкінці серпня.

За його інформацією, у списках кандидатів, які балотуються на цих псевдовиборах, 40-50% – це громадяни РФ, які жодного відношення до окупованих територій не мають. Решта – проросійські місцеві, які побачили для себе нові кар’єрні можливості.

«Стоїть просте завдання: показати всенародну підтримку «Єдиної Росії» населенням «нових регіонів». Щоб некерованих людей в депутати потрапило по-мінімуму», – ділився у липні з російським виданням «Вёрстка» співрозмовник, обізнаний з планами Кремля.

Після старту кампанії підконтрольні окупантам медіа щодня публікували розповіді про добродіяння кандидатів, і у першу чергу – «єдиноросів».

Там, де не вистачало грошей або фантазії, вдавалися до імітації бурхливої діяльності.

Особливо старалися голови угруповань «ЛДНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник та ставленики Росії на захоплених землях Херсонщини і Запоріжжя: Володимир Сальдо і Євген Балицький. Вони очолили виборчі списки «Єдиної Росії».

Батіг для тих, хто не хотів брати участь

Хоча «псевдовибори» були призначені з 8 по 10 вересня, окупанти вирішили стартувати раніше. З 30-31 серпня вони розпочали так зване «дострокове голосування», під приводом – «щоб усі встигли». Насправді, під час попередніх подібних кампаній чимало людей барикадувалися вдома або виїжджали на дачі, тож вочевидь, розтягнута кампанія мала на меті «виловити» відмовників.

«Вони на минулому досвіді впевнилися в тому, що люди навіть виїжджали», – каже адвокатка й директорка ГО «Східна правозахисна група Віра Ястребова».

Цього разу для жителів окупованих територій імовірність зустріти мобільну групу з виборчими урнами під охороною автоматників була набагато вищою. Окупанти сформували сотні так званих «мобільних дільниць», які пішли по дворах, людних вулицях і квартирах. Скриньки для бюлетенів ставили на лавках біля під’їздів, зупинках громадського транспорту, на капотах машин та на базарах.

Разом з цивільними ходили і озброєні силовики, яких приставили нібито для охорони «мобільних груп». Але правозахисники фіксували випадки не лише психологічного тиску на людей, а й фізичних погроз.

«Жителів села Ульянівка Херсонської області змушують голосувати під дулом автомата. Вже 2 дні їхні будинки обходять 6-8 людей з автоматами та троє в цивільному. Вони заходять у кожен будинок і показують пальцем, де ставити відмітку. Спроби суперечок закінчуються погрозами та досиланням патрона в патронник» – повідомили 4 вересня активісти організації «Жовта стрічка».

За інформацією «Східної правозахисної групи», на початку вересня в різних населених пунктах Луганщини та Запорізької області силовики затримали 5 людей, які відмовилися «голосувати», й змусили писати пояснення.

«Зараз вони затримують, опитують, і, як джерела кажуть, через 3-4 години відпускають. Але ця людина вже буде в їхній базі», – каже правозахисниця Віра Ястребова.

Результати: кого привели в окупаційні адміністрації

З 8 вересня відкрилися так звані «стаціонарні виборчі дільниці», які працювали паралельно з «мобільними». А на місцевих каналах відзвітували про явку на так званому достроковому голосуванні в регіонах – від 26 до 53%.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ще наприкінці серпня в окупованих районах Запорізької області помітили людей, яких завозили з Росії і розселяли у порожніх будинках та квартирах. Вони мали брати участь у фейковому голосуванні і створювати «картинку всенародного волевиявлення».

Центр національного спротиву заявив про масове звезення на «дільниці для голосування» місцевих лікарів та бюджетників з Росії на окупованій Херсонщині. Подібна ситуація, за даними СБУ – була і на непідконтрольних землях Запорізької області.

10 вересня, вже о 15:00 на окупованій Донеччині і о 16.00 на інших непідконтрольних територіях «дільниці» були закриті й почався підрахунок. А вже на ранок 11 вересня окупанти оголосили про підсумки псевдовиборів, які повністю збіглися з прогнозами українських правозахисників і політологів.

В усіх так званих «Народних Радах» або «Законодавчих зборах» (аналог обласних рад) панівну більшість віддали «Єдиній Росії»: на непідконтрольній Донеччині близько 78%, на Луганщині 74,6%, в окупованій частині Запорізької області більше 83%, Херсонської – майже 75%.

Тепер окупаційні адміністрації в усіх населених пунктах чекають серйозні зміни. І багатьох місцевих колаборантів замінять на «варягів» з Росії.

«Партія «Єдина Росія», яка балотується в Мелітополі: з 60 кандидатів до якоїсь там ради, 28 – це жителі Сибіру, Алтаю та Дагестану. Про що це говорить? Про те, що вони не знайшли відповідну кількість надійних зрадників, хто б міг балотуватися», – каже міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Російське видання «Важные истории» дослідило списки кандидатів на захоплених територіях Запорізької і Херсонської області й виявило, що кількість «немісцевих» у різних партіях – від 12% до 47%.

Наслідки

«За те, що зараз робить Росія, потрібно дуже сильно дати по руках санкціями, ордерами на арешт, відкриттями кримінальних справ –- для того, щоб це ніхто більше не повторював. Бо можуть повторити, скажімо, на північному Казахстані, тому це потрібно зробити», – вважає Павло Лисянський.

Додає: аналітики Інституту стратегічних досліджень та безпеки зібрали й передали українським правоохоронцям дані майже 2 тисяч колаборантів, які балотувалися на цих псевдовиборах, або допомагали їх проводити.

«Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна. І такі «вибори» є подальшим масовим порушенням міжнародного права», – наголошує речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано. Всі причетні до їхньої організації будуть притягнуті до відповідальності, заявив він.

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