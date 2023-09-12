Чехія засудила проведення так званих виборів РФ на окупованих територіях України

У Міністерстві закордонних справ Чехії засудили організацію Росією так званих виборів на окупованих територіях України, про це йдеться у відповідній заяві відомства.

«Ми рішуче засуджуємо нелегітимні вибори, організовані Росією у незаконно окупованих областях України. Росія знову порушує норми міжнародного права. Чехія ніколи не визнає їх результати», – зазначили у міністерстві.

Голосування за створені Росією адміністрації на незаконно окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України почалося 8 вересня і завершилося 10 вересня.

Центральна виборча комісія Росії 11 вересня заявила, що правляча партія країни «Єдина Росія» отримала найбільшу кількість голосів на виборах, які відбулися в окупованих українських регіонах, жоден з яких повністю не контролюється Москвою.

Влада України раніше також засудила проведення голосування. У заяві МЗС країни йшлося, що Київ «закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні та свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які ними ухвалюватимуться».