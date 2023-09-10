У РФ – основний день голосування на регіональних виборах. Генштаб ЗСУ закликав людей в окупації ігнорувати псевдовибори

У понад 80 регіонах Росії, де цього місяця організовані вибори різного рівня, 10 вересня проходить єдиний день голосування. У низці суб’єктів, де голосування багатоденне та триває з п’ятниці, неділя стане фінальним днем.

Російська окупаційна влада влаштувала у ці дні і так зване «голосування» на окупованих територіях України – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За повідомленнями, «співробітники виборчкомів» ходять по дворах і змушують голосувати у супроводі російських військових.

«10 вересня на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних «виборів голів та депутатів місцевих рад». Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних «керманичів» захоплених територій. Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора», – йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Командування Сил оборони України закликало «ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська».

Влада України раніше також засудила проведення голосування. У заяві МЗС країни йшлося, що Київ «закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні та свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної «адміністрації», яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які ними ухвалюватимуться».